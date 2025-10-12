Según un relevamiento realizado en la provincia de Buenos Aires, se necesitan 65 salarios formales para poder adquirir una vivienda tipo. Estos datos -que incluyen información sobre los tipos de inmuebles comercializados, tendencias, alquileres, tenencia de la vivienda y accesibilidad, entre otros- surgen de un estudio elaborado y dado a conocer recientemente por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) junto al Instituto de Política y Gobierno (IPG) de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

A través de un convenio estratégico entre ambas instituciones, se estableció como objetivo generar indicadores de alta frecuencia que permitan monitorear el mercado inmobiliario, comprender sus tendencias y brindar herramientas a los profesionales para la toma de decisiones estratégicas fundamentadas.

Algunos de los aspectos relevados fueron: tipo de inmueble, cantidad de operaciones de compraventa, valor promedio de las operaciones, inmuebles en alquiler y valor promedio de los alquileres. Los datos se obtuvieron mediante encuestas a inmobiliarias pertenecientes a los 20 colegios departamentales judiciales de la Provincia, además de fuentes complementarias como INDEC, BCRA, AFIP y ARBA.

El relevamiento estadístico -correspondiente al primer semestre de 2025- arrojó que el 65% de las operaciones de compraventa corresponde a casas y departamentos, aunque se observa un incremento en la participación de terrenos. En otras palabras, dos de cada tres operaciones involucran viviendas, mientras que el interés por los terrenos crece hasta alcanzar el 21% del total. Este dato confirma que el mercado continúa siendo predominantemente residencial, con una demanda que se reorienta hacia nuevas urbanizaciones y loteos en zonas intermedias y del interior provincial.

En materia de accesibilidad, en el territorio bonaerense se requieren 65 salarios formales para adquirir una vivienda tipo de dos dormitorios, considerando que el salario promedio formal en julio de 2025 fue de $1.524.216. Este indicador -equivalente a más de cinco años completos de ingresos- evidencia las dificultades que enfrenta la población para acceder a la vivienda propia.

En cuanto a los alquileres, estos son liderados por los departamentos, seguidos por las casas. Los alquileres temporarios muestran una fuerte presencia en los departamentos judiciales costeros de la provincia. El valor promedio equivale al 36% del salario formal, lo que ubica a gran parte de los inquilinos en el límite del umbral de asequibilidad recomendado internacionalmente.

El estudio también permitió establecer marcadas diferencias territoriales derivadas de una alta heterogeneidad regional.

Por ejemplo:

• Conurbano bonaerense y AMBA: urbanización e industria.

• Interior: base agropecuaria y agroindustrial, con ciudades intermedias estratégicas.

• Costa y puertos: economías mixtas basadas en turismo, pesca y polos energéticos.

El informe completo identifica que el mercado inmobiliario provincial se consolida como un sector en crecimiento, aunque enfrenta desafíos vinculados a la accesibilidad y el financiamiento habitacional. En cuanto a la tendencia, desde el segundo semestre de 2024 se registra un aumento en la cantidad de escrituras y del crédito hipotecario, con plazos más largos y mayor participación en las operaciones.

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Luis Colao, destacó “el gran trabajo realizado por la UNNOBA”, y valoró el compromiso de los martilleros y corredores públicos matriculados en los 20 colegios departamentales bonaerenses, quienes aportan regularmente los datos necesarios para la confección de estos índices.

Colao adelantó que se darán a conocer estadísticas inmobiliarias de manera semestral, y afirmó que “serán, sin lugar a dudas, una herramienta que brinde certezas a los profesionales del sector para tomar decisiones. Hasta ahora solo se conocían estadísticas sesgadas por su centralidad en CABA. Estos indicadores permitirán contar con datos provinciales y regionales de gran utilidad para el sector”.