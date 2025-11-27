El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta amarilla para para la tarde y noche de hoy en Mar del Plata y la zona, con un 70% de probabilidades de lluvias y un leve descenso de la temperatura, hasta los 20°.

Según el pronóstico, desde las 19:00 se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Por este motivo, desde Defensa Civil de la Municipalidad recomendaron a la población evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Además, ante emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

