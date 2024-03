Tras una dura derrota en los incisos del artículo 5 y un cuarto intermedio de más de 45 minutos pedidos por el oficialismo, se levantó la sesión en Diputados y el tratamiento en particular de la “Ley Ómnibus” fue pasado a comisión.

Esta decisión se tomó a partir de un pedido del presidente del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Oscar Zago, quien había apuntado a los gobernadores y los diputados que les responden.

“La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión”, posteó inmediatamente la cuenta oficial de La Libertad Avanza tras el duro golpe del oficialismo en Diputados.

Por su parte, el envío a comisión del tratamiento particular de la ley ómnibus despertó alegría en los diputados del Frente de Izquierda. “Lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados es un triunfo, coyuntural, de los que nos movilizarnos en todo el país y rechazamos este ajuste y entregas brutales. Los colaboracionistas con Pichetto a la cabeza, le tiraron un salvavidas al oficialismo para evitar una derrota enorme”, posteó el jujeño Alejandro Vilca.

Germán Martínez, jefe de bloque Unión por la Patria, consideró que “el trámite parlamentario había sido oscuro, arrancamos el tratamiento en el recinto con la vuelta a comisión. Esto significa que todo vuelve atrás y me parece que esto es también un fracaso legislativo de los que esperaban que esto salga”.

“Sabíamos qué estábamos tratando en cada artículo. No me gusta hablar de victoria, pero es un fracaso de la estrategia legislativa. Me gustaría que el oficialismo aprenda de sus errores, así no se legisla”, agregó el líder del peronismo en Diputados.

“Se dieron cuenta que nuestro bloque estaba dispuesto a tener un tratamiento de artículo por artículo. Quedó claro que esta estrategia de trabajo de Ley Ómnibus no sirve. Nuestra tarea es legislar, lo hicimos muy bien, cuando se tiene un bloque convencido los resultados están a la vista. El pedido de cuarto intermedio fue para una reunión de bloque y cuando fui, el presidente me dijo que era una reunión de ellos. No me gusta ir a una reunión en la que no me invitan. Hay que arrancar de cero”, concluyó.

Desde el radicalismo, Martín Tetaz consideró todo como un “gran error; sin antecedentes; el miembro informante de La Libertad Avanza Oscar Zago acaba de mandar nuevamente a comisión el proyecto de Ley Bases, pudiendo haber aceptado las disidencias planteadas por la oposición en el dictamen de mayoría y sacado toda la ley”.