El Gobierno provincial inició el proceso para la Etapa 2 de las obras, que se centrará en la restauración de las recovas y el sistema estructural del Casino y el Hotel Provincial.

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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires dio el paso decisivo para completar la recuperación del patrimonio histórico más importante de Mar del Plata.

Con el lanzamiento de la licitación para la Etapa 2, el proyecto entra en su recta final, apuntando a resolver el deterioro crítico de las zonas semicubiertas y las infraestructuras de servicios que no se veían desde hace décadas.

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El foco en las recovas y servicios

A diferencia de la primera etapa, centrada en las plazoletas y solados abiertos, esta fase final, que prevé un inicio de obra en mayo de 2026, se enfocará en el corazón arquitectónico del conjunto.

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Los trabajos incluyen:

- Restauración de recovas: Reparación total de cielorrasos, columnas de piedra y frentes comerciales del Casino y el Hotel Provincial.

- Infraestructura invisible: Recambio de redes de agua corriente, cloacas y tendido eléctrico, incluyendo la conexión interna de los locales del Casino.

- Impermeabilización: Renovación de contrapisos para frenar las filtraciones hacia los subsuelos, uno de los problemas estructurales más graves del complejo.

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Plazos y presupuesto

La inversión para este último tramo asciende a $4.760 millones, con un plazo de ejecución estimado de 6 meses. Según el cronograma oficial, el proceso administrativo de licitación se consolidará durante marzo para permitir que las máquinas comiencen a trabajar tras la temporada alta.

El objetivo es que la totalidad del conjunto Rambla-Casino-Hotel esté inaugurado para diciembre de 2026.

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Exigencia técnica y patrimonial

Para esta licitación, la Provincia ha establecido requisitos estrictos: las empresas oferentes deben acreditar al menos 10 años de experiencia en obras de valor histórico. Además, se mantendrá la colaboración con técnicos del CONICET para garantizar que la reposición de las piezas pétreas y el mobiliario urbano respete fielmente el diseño original del arquitecto Alejandro Bustillo.

Con esta última fase, se completará la intervención de los 41.505 m² de superficie total, consolidando una inversión global que supera los $21.400 millones para devolverle a los marplatenses y turistas su espacio público más emblemático.