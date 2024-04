El sexto capítulo del fútbol de Mar del Plata está programado y este sábado, si el tiempo acompaña, tendrá continuidad el Torneo denominado “Liga Marplatense de Fútbol” en distintas canchas de la ciudad con la salvedad de un cambio en el horario.

A partir de este fin de semana los partidos de Primera comenzarán a las 16 hs, mientras que los de Quinta lo harán a las 14 y los de Sexta desde las 12.15.

En la Zona 1, el puntero que retomó ese lugar en la última fecha, Quilmes tendrá que enfrentar a Nación que pelea bien arriba en su grupo, dentro de lo que será el duelo Interzonal de la jornada. Detrás todavía se encuentra Alvarado que tendrá que recibir en su Villa Deportiva a un necesitado Al Ver Verás que se ubica penúltimo en la tabla de posiciones. Talleres, Independiente y San José también quedaron al acecho. El equipo del puerto visitará a Racing, el “Rojo” viajará hasta Otamendi para jugar ante Círculo Deportivo y “SanJo” será visitante de San Lorenzo.

En la Zona 2, que tiene dos líderes, habrá interesantes encuentros. Once Unidos que ha tenido un gran inicio de temporada jugará en su casa ante Almagro Florida y Deportivo Norte hará con Chapadmalal buscando ambos sostenerse en lo más alto.

PROGRAMACIÓN - SEXTA FECHA - TORNEO “LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL”

SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2024

Cancha: Alvarado – Alvarado vs Al Ver Verás

Sexta (12:15hs): Zagaglia, Galante y M. Núñez

Quinta (14hs): M. Núñez, Zagaglia y Galante

Primera (16hs): Conreras, M. Núñez Zagaglia

Cancha: Mar del Plata – Mar del Plata vs General Urquiza

Sexta (12:15hs): Melga, Brizuela y López

Quinta (14hs): López, Melga y Brizuela

Primera (16hs): Millas, López y Melga

Cancha: Círculo – Círculo Deportivo vs Independiente

Sexta (12:15hs): Oliver, Randazzo y Chávez

Quinta (14hs): Chávez, Oliver y Randazzo

Primera (16hs): Nuesch, Chávez y Oliver

Cancha: San Lorenzo – San Lorenzo vs San José

Sexta (12:15hs): Monsales, Olivares y Gómez

Quinta (14hs): Gómez, Monsalves y Olivares

Primera (16hs): Cajal, Gómez y Monsalves

Cancha: Al Ver Verás – Racing vs Talleres

Sexta (12:15hs): Spognardi, Vega y Scuffi

Quinta (14hs): Scuffi, Spognardi y Vega

Primera (16hs): Baquero, Scuffi y Spognardi

Cancha: Peñarol – Peñarol vs San Isidro

Sexta (12:15hs): Luxen, Viillaverde y Martínez

Quinta (14hs): Martínez, Luxen y Villaverde

Primera (16hs): Llona, Martínez y Luxen

Cancha: Boca – Boca vs El Cañón

Sexta (12:15hs): Correa, Arias y Lunegro

Quinta (16hs): Lunegro, Correa y Arias

Primera (16hs): Cingolani, Lunegro y Correa

Cancha: Argentinos – Argentinos del Sud vs Cadetes

Sexta (12:15hs): Romero, Díaz Furet y Ghiglione

Quinta (14hs): Ghiglione, Romero y Díaz Furet

Primera (16hs): Funes, Ghiglione y Romero

Cancha: River – River vs Kimberley

Sexta (12:15hs): Montero, Cardozo y Arrendazzi

Quinta (14hs): Arrendazzi, Montero y Cardozo

Primera (16hs): Mella, Arrendazzi y Montero

Cancha: Banfield – Banfield vs Libertad

Sexta (12:15hs): Ordóñez, Pironi y Bravo

Quinta (14hs): Bravo, Ordóñez y Pironi

Primera (16hs): Debrina, Bravo y Ordróñez

Cancha: Deportivo Norte – Dvo. Norte vs Chapadmalal

Sexta (12:15hs): Ferreyra, Ramírez y Sampietro

Quinta (14hs): Sampietro, Ferreyra y Ramírez

Primera (16hs): Miranda, Sampietro y Ferreyra

Cancha: Once Unidos – Once Unidos vs Almagro Florida

Quinta (14hs): Foschi, S. Ruíz Díaz y C. Ruíz Díaz

Primera (16hs): C. Ruíz Díaz, Foschi y S. Ruíz Díaz

Cancha: Nación – Nación vs Quilmes (Interzonal)

Sexta (12:15hs): García Tamburini, Román y Costanzo

Quinta (14hs): Costanzo, García Tamburini y Román

Primera (16hs): Mustafá, Costanzo y García Tamburini