Se juega la quinta fecha del Apertura “Juan Montoya” con una intensa jornada en todas las canchas
Este sábado 28 de marzo se disputará de manera completa la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 “Juan Montoya”, en el marco de la Copa “Marcelo Alejandroff”, con actividad en las divisiones Primera, Quinta y Sexta división del fútbol marplatense.
La jornada tendrá acción en múltiples escenarios de la ciudad y la zona, con una programación cargada que comenzará al mediodía con los encuentros de Sexta división, continuará por la tarde con Quinta y cerrará con los duelos de Primera desde las 16:30.
Uno de los cruces destacados se dará en cancha de Argentinos, donde Argentinos del Sud recibirá a Kimberley, mientras que en el predio de General Mitre, Colegiales se medirá ante San Lorenzo. Por su parte, Racing será local frente a San José en General Urquiza.
Además, River protagonizará un atractivo duelo ante Alvarado, mientras que en Chapadmalal, el conjunto local enfrentará a El Cañón. En otro de los partidos interesantes, Quilmes recibirá a Once Unidos en su estadio.
El caso más llamativo es el de Almagro Florida, que llega golpeadísimo tras ese 13-0 y además con técnico interino. Enfrentar a General Mitre en ese contexto no es nada fácil: habrá que ver cómo responde el equipo anímicamente, que suele ser clave después de una derrota tan dura.
Otro de los partidos de la fecha será Al Ver Verás frente a Deportivo Norte que viene de empatar 2 a 2 frente a Atlético Mar del Plata que llega como líder de la Zona B con 10 puntos y tendrá una prueba importante ante Círculo Deportivo, que necesita sumar para no perderle pisada a la punta. Ese duelo puede empezar a marcar el rumbo de la tabla.
A su vez, San Isidro será local ante Boca, Nación chocará con Talleres y Cadetes hará lo propio frente a General Urquiza.
En tanto, Unión se medirá con Banfield en cancha de Libertad (solo Quinta y Primera), mientras que Independiente cerrará la jornada recibiendo a Libertad.
Cada encuentro contará con sus respectivas ternas arbitrales designadas para las tres categorías, en una fecha que promete buen fútbol y partidos claves.
Con el torneo avanzando y los equipos buscando consolidarse, la quinta jornada aparece como una buena medida para empezar a perfilar candidatos en cada una de las divisiones.
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