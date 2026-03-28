(Foto: Jazmín Belga)

La jornada tendrá acción en múltiples escenarios de la ciudad y la zona, con una programación cargada que comenzará al mediodía con los encuentros de Sexta división, continuará por la tarde con Quinta y cerrará con los duelos de Primera desde las 16:30.

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Uno de los cruces destacados se dará en cancha de Argentinos, donde Argentinos del Sud recibirá a Kimberley, mientras que en el predio de General Mitre, Colegiales se medirá ante San Lorenzo. Por su parte, Racing será local frente a San José en General Urquiza.

Además, River protagonizará un atractivo duelo ante Alvarado, mientras que en Chapadmalal, el conjunto local enfrentará a El Cañón. En otro de los partidos interesantes, Quilmes recibirá a Once Unidos en su estadio.

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El caso más llamativo es el de Almagro Florida, que llega golpeadísimo tras ese 13-0 y además con técnico interino. Enfrentar a General Mitre en ese contexto no es nada fácil: habrá que ver cómo responde el equipo anímicamente, que suele ser clave después de una derrota tan dura.

Otro de los partidos de la fecha será Al Ver Verás frente a Deportivo Norte que viene de empatar 2 a 2 frente a Atlético Mar del Plata que llega como líder de la Zona B con 10 puntos y tendrá una prueba importante ante Círculo Deportivo, que necesita sumar para no perderle pisada a la punta. Ese duelo puede empezar a marcar el rumbo de la tabla.

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A su vez, San Isidro será local ante Boca, Nación chocará con Talleres y Cadetes hará lo propio frente a General Urquiza.

En tanto, Unión se medirá con Banfield en cancha de Libertad (solo Quinta y Primera), mientras que Independiente cerrará la jornada recibiendo a Libertad.

Cada encuentro contará con sus respectivas ternas arbitrales designadas para las tres categorías, en una fecha que promete buen fútbol y partidos claves.

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Con el torneo avanzando y los equipos buscando consolidarse, la quinta jornada aparece como una buena medida para empezar a perfilar candidatos en cada una de las divisiones.