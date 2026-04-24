Foto Jazmin Belga @elaguantemdp

Habrá actividad en Primera, Quinta y Sexta División por la Copa “Marcelo Alejandroff”.

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Luego de la suspensión de la fecha el fin de semana pasado por un pedido de la policía, el Torneo Apertura 2026 “Juan Montoya” tendrá continuidad este sábado con la disputa de la octava fecha, que incluirá una extensa agenda de partidos importantes, la jornada abarcará encuentros en Sexta, Quinta y Primera División.

Por la zona A, uno de los cruces destacados será el que protagonizarán Quilmes y Argentinos del Sud, mientras que también sobresalen los duelos entre Alvarado y Kimberley, General Mitre frente a River y Once Unidos ante Racing, todos con programación completa en sus respectivas divisiones.

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Además, Almagro Florida recibirá a Chapadmalal, en cancha de Independiente El cañon se medirá con Colegiales y San José enfrentará a San Lorenzo.

Por la zona B, y en simultáneo, Cadetes jugará ante Independiente, Unión chocará con Nación (solo en Quinta y Primera), y Banfield será local frente a San Isidro.

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La fecha se completa con los partidos entre Círculo y Deportivo Norte, General Urquiza contra Atletico Mar del Plata, Talleres frente a Al Ver Verás y Boca ante Libertad.

Como es habitual, cada encuentro contará con ternas arbitrales designadas para las tres categorías, garantizando el desarrollo de una jornada que promete ser intensa y clave en la pelea por las posiciones del certamen.

De esta manera, el fútbol marplatense vivirá otro sábado cargado de acción, con todos los equipos buscando sumar puntos importantes en el campeonato.