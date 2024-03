El fútbol de Mar del Plata empieza a tomar ritmo habitual con el desarrollo de la Segunda Fecha del Torneo Oficial "Liga Marplatense de Fútbol" que se cumplirá este sábado en distintas canchas de la ciudad.

El campeón defensor que empezó el año con un empate, necesita empezar a sumar confianza y para ello tendrá su primer partido en casa recibiendo a Cìrculo Deportivo en uno de los duelos atractivos que viene de una derrota. En la misma zona, Alvarado fue uno de los grandes protagonistas de la primera jornada con una goleada 5-0 y ahora jugará en su Villa Deportiva ante San Lorenzo que viene de un empate frente al "Decano". Independiente frente a Talleres en cancha del "Rojo" es otro de los duelos que promete espectáculo en la Zona 1.

En la Zona 2, el subcampeón empezó con un triunfo y quiere ratificarlo fuera de su estadio. En esta oportunidad, tendrá que visitar al siempre difícil Nación. Otro de los que necesita empezar a sumar es Kimberley que inició la temporada con una derrota y enfrentará Chapadmalal en el "José Alberto Valle".

En esta oportunidad, el partido interzonal lo protagonizarán San José, que quiere ser uno de los animadores de la temporada, y Libertad.

PROGRAMACIÓN - SEGUNDA FECHA DEL TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 2 DE MARZO

Cancha: Independiente | Independiente vs Talleres

Sexta (13:15hs): Ferreyra, Díaz Ruíz y Lunegro

Quinta (15hs): Lunegro, Ferreyra y Díaz Ruíz

Primera (17hs): Debrina, Lunegro y Ferreyra

Cancha: Banfield | General Urquiza vs San Isidro

Sexta (13:15hs): Correa, Tua y Martínez

Quinta (15hs): Martínez, Correa y Tua

Primera (17hs): Millas, Martínez y Correa

Cancha: Al Ver Verás | Al Ver Verás vs Peñarol

Sexta (13:15hs): Bravo, S. Ruíz Díaz y López

Quinta (15hs): López, Bravo y S. Ruíz Díaz

Primera (17hs): Cingolani, López y Bravo

Cancha: Quilmes | Quilmes vs Racing

Sexta (13:15hs): Monsalves, Ramírez y Núñez

Quinta (15hs): Núñez, Monsalves y Ramírez

Primera (17hs): Mayer, Núñez y Monsalves

Cancha: Alvarado | Alvarado vs San Lorenzo

Sexta (13:15hs): Melga, Pironi y Scuffi

Quinta (15hs): Scuffi, Melga y Pironi

Primera (17hs): Funes, Scuffi y Melga

Cancha: Mar del Plata | Atlético Mar del Plata vs. Círculo Deportivo

Sexta (13:15hs): Gallo, García González y Ghiglione

Quinta (15hs): Ghiglione, Gallo y García González

Primera (17hs): Abboud, Ghiglione y Gallo

Cancha: River | San José vs Libertad (Interzonal)

Sexta (13:15hs): Brizuela, Román y Luxen

Quinta (15hs): Luxen, Brizuela y Román

Primera (17hs): Rojas, Luxen y Brizuela

Cancha: Kimberley | Kimberley vs Chapadmalal

Sexta (13:15hs): Olivares, Alfonso y Arrendazzi

Quinta (15hs): Arrendazzi, Olivares y Alfonso

Primera (17hs): Llona, Arrendazzi y Olivares

Cancha: San Lorenzo | Cadetes vs Almagro Florida

Quinta (15hs): Gómez, Ordóñez y C. Ruíz Díaz

Primera (17hs): C. Ruíz Díaz, Gómez y Ordóñez

Cancha: Norte | El Cañón vs Once Unidos

Sexta (13:15hs): Sampietro, Díaz Furet y Espinillo

Quinta (15hs): Espinillo, Sampietro y Díaz Furet

Primera (17hs): Miranda, Espinillo y Sampietro

Cancha: Nación | Nación vs Deportivo Norte

Sexta (13:15hs): Randazzo, Rodríguezz y Cajal

Quinta (15hs): Cajal, Randazzo y Rodríguez

Primera (17hs): Mella, Cajal y Randazzo

Cancha: Boca | Boca vs Banfield

Sexta (13:15hs): Spognardi, C. Martínez y García

Quinta (15hs): García, Spongardi y C. Martínez

Primera (17hs): Foschi, García y Spognardi

Cancha: Argentinos del Sud | Argentinos del Sud vs. River

Sexta (13:15hs): Galante, Torias y Baquero

Quinta (15hs): Baquero, Galante y Torias

Primera (17hs): Nuesch, Baquero y Galante

