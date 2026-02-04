A partir de mensajes sospechosos hallados en conversaciones de una red social, la Justicia Federal con asiento en Mar del Plata investiga la planificación de una posible “masacre escolar” que presuntamente se iba a cometer en una escuela de la Provincia y también en un establecimiento educativo de la provincia de Jujuy. En una de las viviendas allanadas encontraron material con simbología nazi.

Según informaron desde la Policía Federal, la investigación se había iniciado en junio cuando tuvieron conocimiento -gracias a datos suministrados por el FBI- de conversaciones entre dos usuarios de una red social con contenido antisemita y supremacista en los que incluso hablaban de la posibilidad de realizar una masacre escolar.

Así fue como tomó intervención el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, desde donde además se identificaron cuatro domicilios que podrían estar vinculados a la planificación, tanto en La Quiaca como en Miramar, San Martín y Quilmes. Y a raíz del avance de la investigación, también se dio intervención a la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri.

De esta manera, el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3, a cargo de Santiago Inchausti, autorizó los allanamientos enmarcados en una causa por “intimidación pública” y en los cuatro operativos hallaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

Desde la PFA, además, alertaron que en los últimos dos años se encontraron con 13 casos similares en el país, en los que gracias a la colaboración de agencias policíacas internacionales detectaron este tipo de hechos.

La causa fue caratulada como Intimidación Pública y continúa en etapa investigativa, mientras que todos los elementos incautados quedaron a disposición del juzgado interviniente