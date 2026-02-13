Se intoxicó el elenco de “Toc Toc” en Mar del Plata
En las últimas horas se conoció que el elenco completo de Toc Toc, la comedia que se presenta esta temporada en el Teatro Bristol de Mar del Plata, sufrió una intoxicación que obligó a suspender varias funciones.
Visionshow habló en exclusiva con Diego Pérez, uno de los protagonistas, quien contó cómo atravesaron el complicado momento. Según explicó, varios integrantes del elenco presentaron síntomas luego de compartir una cena y algunos debieron ser hidratados con suero, mientras que otros recibieron medicación. El actor detalló que todavía continúa con una dieta especial como parte del proceso de recuperación.
La versión que se presenta en la ciudad cuenta con un elenco integrado por Diego Pérez, Ernesto Claudio, Natacha Córdoba, Diego Freigedo, Gabriela Grinblat, Gabriela Licht y Mora Lestingi, entre otros artistas que forman parte de esta histórica comedia que celebra 15 años en cartel en Argentina.
A raíz del cuadro de intoxicación, la producción decidió suspender las funciones mientras los actores se recuperan. Por estas horas evalúan si podrán retomar la actividad este jueves o, en su defecto, el viernes, dependiendo de la evolución de cada uno.
La noticia generó preocupación en plena temporada teatral marplatense, aunque desde la compañía llevaron tranquilidad y remarcaron que la prioridad es la salud del elenco antes de volver a subir al escenario.
VIDEO: https://www.instagram.com/visionshowtv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=87e51d41-83f1-4504-ad8c-6facd0846041
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión