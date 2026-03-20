La Delegación Puerto de la Municipalidad informó que reparó 92 cuadras y realizó el mantenimiento de 27 hectáreas de espacios públicos durante los últimos 30 días en distintos barrios de la zona sur de la ciudad.

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Según se detalló, la Delegación desarrolla tareas de manera cotidiana mediante el área de servicios, enfocadas en la mejora de calles y el cuidado del ambiente.

Las maquinarias viales trabajaron en distintos frentes ubicados en los barrios San Jacinto, Juramento, Colinas de Peralta Ramos, Bosque Peralta Ramos, Parque Independencia, Nuevo Golf y Alfar, donde se llevaron adelante tareas de engranzado y nivelado de calles, priorizadas en función de los reclamos realizados por vecinos a la línea gratuita 147 y del vínculo con las sociedades de fomento.

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En paralelo, el personal y los equipos de Espacios Verdes intervinieron en plazas, plazoletas, centros de salud, establecimientos educativos de nivel primario, secundario y de formación profesional, y jardines de infantes, donde realizaron cortes de césped, retiro de ramas y tareas generales de higiene.

Asimismo, se llevaron adelante inspecciones de terrenos en el marco del Programa Propietario Responsable del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), mediante el cual se intima a los propietarios a mantener sus predios en condiciones. En caso de incumplimiento, el Municipio ejecuta la limpieza y traslada el costo al responsable.

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