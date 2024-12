Nuevamente, las puertas de IOMA amanecieron colmadas de afiliados reclamando por falencias en sus coberturas, sin embargo en esta oportunidad la convocatoria fue masiva a nivel Provincial.

Las razones por las cuales el sector padece constantes manifestaciones desde hace meses, son el recorte coberturas en medicamentos, la disminución de clínicas para atenderse y hasta ceses de tratamientos a enfermedades.

Sobre esto, Adriana, afiliada autoconvocada al conflicto indicó a El Marplatense: "Esta vez hicimos el mismo tipo de convocatoria al igual que el pasado 23 de octubre. A cambio de muchas promesas de parte del directorio de la Obra Social, se han bajado distritos. Nosotros sabemos que lo que nos prometieron no están firmado certeramente así que hasta que las cosas no estén arriba de la mesa y con una firma veraz, no vamos a retroceder en nada porque es un modo de operar que tienen ellos de apretar con ciertas cosas a cambio de la baja de las convocatorias".

Puede interesarte

"Esto molesta, por eso pedimos a los afiliados que vengan a las movilizaciones porque es la única manera en la que podemos seguir adelante. Nunca vino Homero Giles sino que el último contacto que fue el 14 de noviembre, en donde el jefe de las regiones, Federico Lombardo pidió que bajemos la convocatoria en la Banca 25 a cambio de su presencia. Pero nosotros no aceptamos porque ellos se sienten a dialogar, necesitamos las clínicas, que la terminen con los recortes para la discapacidad, que le paguen a los acompañantes terapéuticos, que haya insumos para los diabéticos, los oncológicos, que aparezcan las bolsas de colostomía y los pañales. No queremos más burocracia, la Obra Social tiene que funcionar", dijo.

"Es de público conocimiento que desde el 2020 a esta parte, venimos cada vez peor y en Mar del Plata el 4 de diciembre del 2023 empezó nuestra debacle. Publicaron que FEMEBA ya no será más intermediario entre IOMA y los afiliados pero la cuestión es que en la ciudad no tenemos a esa Federación sino directamente Centro médico, el cual está dubitativo a firmar esto porque tiene miedo de que esto no se lleve a cabo y que solo sean más promesas. Además, esto se aplicaría desde el 1 de enero del 2025 y nosotros no sabemos si es verdad o una más de sus mentiras", concluyó.