Se incendió una vivienda en Villa Lourdes: la familia perdió todo
Los inquilinos lograron salir a tiempo sin ninguna herida, las perdidas materiales fueron significativas.
En la mañana de este jueves, un incendio de importantes proporciones se registró en una vivienda ubicada en Ayolas al 4400, en el barrio Villa Lourdes.
La casa es alquilada y los dueños viven en el fondo del inmueble. Según el parte de bomberos la familia tuvo significativas perdidas materiales. Un matrimonio y sus hijos lograron salir a tiempo y no hubo heridos.
Al arribar al lugar, personal del cuartel de Bomberos constató que las llamas se habían iniciado en una habitación y se propagaban hacia el pasillo distribuidor y el lavadero. Los hijos del matrimonio, ambos mayores de edad, se encontraban fuera de la casa y la puerta estaba abierta, lo que permitió una rápida intervención.
Los efectivos desplegaron una línea de manguera e ingresaron con equipos autónomos para atacar el foco ígneo. La habitación y el pasillo resultaron afectados en un 100%, mientras que en el lavadero el daño alcanzó al 50%.
