En la mañana de este jueves, un incendio de importantes proporciones se registró en una vivienda ubicada en Ayolas al 4400, en el barrio Villa Lourdes.

La casa es alquilada y los dueños viven en el fondo del inmueble. Según el parte de bomberos la familia tuvo significativas perdidas materiales. Un matrimonio y sus hijos lograron salir a tiempo y no hubo heridos.

Al arribar al lugar, personal del cuartel de Bomberos constató que las llamas se habían iniciado en una habitación y se propagaban hacia el pasillo distribuidor y el lavadero. Los hijos del matrimonio, ambos mayores de edad, se encontraban fuera de la casa y la puerta estaba abierta, lo que permitió una rápida intervención.

Los efectivos desplegaron una línea de manguera e ingresaron con equipos autónomos para atacar el foco ígneo. La habitación y el pasillo resultaron afectados en un 100%, mientras que en el lavadero el daño alcanzó al 50%.

