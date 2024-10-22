Durante la mañana de este martes, Bomberos del Cuartel monolito acudieron a un incendio en Rawson y Albarracin por un ígneo en una vivienda.

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Llegados al lugar, la dotación detectó fuego y humo desde el fondo de la casa por lo que desplegaron línea 38 desde el lugar visualizado. En el mismo, se encontraba una edificación emplazada de chapa, la cual emanaba lenguas de fuego desde su interior.

Afortunadamente lograron la extinción total del incendio y su correspondiente enfriamiento. El propietario de la vivienda indicó que en la misma vivían inquilinos, los cuales al notar el fuego, escaparon del lugar.

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Tras el incidente, no se constataron lesionados ni heridos.

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