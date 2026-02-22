El foco igneo comenzó a las cuatro de la mañana, personal del Cuartel de Bomberos Caisamar llegó al lugar y observó que la vivienda, construida con materiales sólidos y techo de chapa con tablado de madera, estaba envuelta en llamas.

La casa, de aproximadamente 12 metros de frente por 15 metros de fondo, requirió la intervención de dos dotaciones del cuartel Caisamar y, posteriormente, la colaboración de los bomberos del cuartel Centro y del cuartel Monolito. Los bomberos desplegaron dos mangueras de alta presión para combatir el fuego. Además de apagar las llamas, removieron escombros y enfriaron las paredes para que el incendio no se pasara a las casas de los vecinos."

Tras aproximadamente una hora de labor conjunta, el incendio quedó controlado y finalmente cerca del mediodía se informó su total extinción. No se registraron heridos.

Los bomberos continúan evaluando la zona y realizando tareas de enfriamiento para garantizar la seguridad de las casas cercanas.

