Dotaciones de los cuarteles de bomberos Monolito y Centro intervinieron esta tarde en un incendio en una vivienda de tres ambientes ubicada en el barrio Las Lilas. Dos bomberos y una vecina tuvieron que ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para ser asistidos por diversas lesiones.

El siniestro fue reportado mediante un llamado telefónico que solicitaba apoyo de agua y personal en una vivienda de Grecia al 2300. De inmediato se comisionó una autobomba adicional y un camión cisterna para realizar tareas de extinción y evitar la propagación del fuego hacia las viviendas linderas.

Según indicaron fuentes consultadas, el lugar presentaba una importante carga de fuego debido a la acumulación de materiales combustibles en su interior, principalmente papeles y cartones. Por precaución, se solicitó vía radial al 911 la presencia de ambulancias en el sitio.

No obstante, se aclaró que dos bomberos fueron asistidos por el sistema sanitario y derivados al HIGA en estado consciente y lúcido. De la misma manera que una vecina fue trasladada también al nosocomio por inhalación de humo.

Las dotaciones continuaron con las tareas de remoción y control de focos ígneos hasta lograr la extinción total del incendio, se indicó.

