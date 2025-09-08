Un importante siniestro mantuvo en vilo a la ciudad de La Plata en la madrugada de este domingo, puesto que incendio de gran magnitud se desató en el interior de un galpón perteneciente a un corralón de materiales, ubicado en 139 y 512, provocando una rápida intervención de múltiples equipos de emergencia.

Las llamas, que se propagaron con fuerza y pusieron en riesgo estructuras vecinas, demandaron la participación de varias dotaciones de bomberos durante varias horas.

El incidente motivó la movilización del Comando de Patrullas y de bomberos de distintos cuarteles de la ciudad.

Durante la emergencia, el sereno presente en el lugar requirió asistencia médica tras verse afectado por la inhalación de humo.

Las pérdidas materiales en la estructura del galpón y en los elementos almacenados fueron considerables, y aunque no se registraron más víctimas, el episodio dejó abierta una investigación para determinar el origen del fuego.

El alerta llegó en los primeros minutos del domingo. De acuerdo con la información, los primeros efectivos que arribaron al corralón confirmaron que el foco ígneo avanzaba velozmente dentro del predio. La magnitud del incendio llevó a solicitar refuerzos a diversos cuarteles de bomberos localizados en diferentes sectores de La Plata.

La rápida coordinación entre los equipos de emergencia resultó clave. Los bomberos desplegaron un amplio operativo y consiguieron controlar las llamas antes de que alcanzara propiedades aledañas.

De acuerdo con lo comunicado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, peritos de Bomberos y agentes de Policía Científica arribaron en las primeras horas del día para iniciar las tareas periciales para determinar las causas específicas que dieron inicio al fuego y confeccionar los informes técnicos correspondientes.

La causa fue registrada bajo la carátula de “incendio y averiguación de causales” y quedó a cargo de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata. Los funcionarios explicaron que los resultados de las pericias pueden demorar varias jornadas, dada la complejidad de los restos y la superficie afectada.

Fuente: Infobae