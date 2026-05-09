Personal del Cuartel de Bomberos Centro intervino esta noche en un incendio de vivienda registrado en el barrio Florencio Sánchez, donde el fuego se desarrolló en una casa de dos plantas y fue controlado sin que se registraran víctimas ni heridos.

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Según informaron fuentes del operativo, el siniestro fue alertado a través de un llamado al 911, lo que motivó la salida de una autobomba hacia el lugar. Al arribar a avenida Mario Bravo 6100, los efectivos constataron un incendio en fase de libre combustión en una vivienda tipo chalet.

De inmediato, los bomberos desplegaron tareas de ataque inicial para contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia inmuebles linderos. En ese marco, se solicitó el apoyo de un móvil cisterna, que arribó minutos después y permitió abastecer a la unidad principal.

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La vivienda, construida en mampostería con techo de chapa de cinc y sin servicios de luz ni gas, sufrió daños totales en la planta alta. En tanto, en la planta baja se registró ahumamiento generalizado y deterioro de muebles, camas y otros elementos, tanto por el fuego como por el uso de agua en las tareas de extinción.

En el lugar se presentó una mujer de 38 años, quien manifestó ser la propietaria del inmueble y señaló que la vivienda no contaba con seguro.

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También trabajó personal de la Prefectura Naval Argentina, que dispuso el corte de calles en el sector comprendido entre Mario Bravo y Juana Manso para facilitar las tareas de emergencia.