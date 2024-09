El humo llega ya a Buenos Aires y cubre hasta 13 provincias del país. Llega desde el Amazonas, donde los incendios afectan a enormes extensiones de tierra en Brasil y Bolivia y desde algunas áreas del Perú y Paraguay. ¿La causa? Una sequía sin precedentes.

La situación es dramática. “Usamos ramas y hasta pateamos el fuego”, contó a La Razón Radio Ciriaco Rodríguez, el alcalde de la localidad de Riberalta, en el departamento boliviano del Beni, fronterizo con Brasil.

Las autoridades carecen de equipos básicos para combatir las llamas. En ese panorama dramático, el presidente Luis Arce ordenó la contratación de aviones cisterna para que se sumen a la lucha contra los incendios en el país.

Se estima que el fuego destruyó 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales este año, aunque fundaciones privadas elevan la cifra a más de 4 millones. El gobierno declaró una “emergencia nacional”.

Qué está pasando con los incendios en Bolivia

Unos 3000 bomberos combaten las llamas en el Amazonas boliviano. Otros 60 llegaron desde el vecino Brasil. En los próximos días arribarán contingentes desde Chile, Venezuela y Francia.

”Seguiremos trabajando para mitigar el impacto de los incendios, proteger nuestros ecosistemas y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas”, dijo Arce.

Los incendios afectan en especial el departamento de Santa Cruz, el más extenso y poblado del país. Una nube densa de humo cubrió este martes amplias áreas de Bolivia. Por ello, las clases se dictaron este martes en forma virtual en las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando.

Los incendios comenzaron en mayo. Pero en las últimas semanas se descontrolaron, según advierten autoridades.

El alcalde de Riberalta dijo que su municipio carece de agua para combatir las llamas a causa de la sequía que afecta a la zona. “Necesitamos ayuda. El gobierno municipal solo tiene dos cisternas y eso no nos abastece para llevar agua. No tenemos recursos hídricos. No hay equipos. Usamos ramas y hasta pateamos el fuego”, precisó.

Los incendios también golpean Brasil

Pero los incendios también afectan a Brasil. Casi 5 millones de km2 se vieron afectados por el humo en Brasil, es decir, 60% del territorio, según estimaciones de Karla Longo, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), a partir de datos por satélite.

Y “si tenemos en cuenta las zonas afectadas en los países vecinos y en el océano Atlántico, la superficie alcanzada el domingo es de 10 millones de km2″, precisó la investigadora en un correo enviado a la AFP.

Sao Paulo, la mayor ciudad de América Latina situada en el sureste de Brasil, figuró este lunes por momentos a la cabeza de la clasificación de las mayores metrópolis más contaminadas del mundo, según la empresa de vigilancia de calidad del aire IQAir, basada en Suiza.

En tanto, la ciudad de Porto Velho, con casi medio millón de personas, amaneció este martes bajo una nube de humo.

Las autoridades afirmaron que el fuego que azota al Amazonas es producto de la peor sequía de los últimos 75 años.

Decenas de vuelos fueron cancelados en los últimos días por el humo en el área, informó EFE.

La ciudad es la capital de Rondonia, un estado fronterizo con Bolivia que antes estaba enteramente cubierto por selva y que ahora tiene buena parte de su territorio ocupado por soja o ganado.

El cielo está cubierto de humo desde hace al menos dos meses. El río Madeira luce seco, en un mínimo histórico. “Es la peor sequía que he visto”, dijo Jorge Suárez, un empleado municipal.

La Amazonía brasileña registra en lo que va de año más de 80.000 focos de incendios, el doble que el año pasado, ya considerado nefasto. Según el Gobierno, prácticamente todos fueron causados por el hombre.

Estos incendios, en su mayor parte de origen criminal y a menudo ligados a la actividad agrícola, se propagan más fácilmente debido a una sequía histórica que los expertos relacionan con el cambio climático.

Greenpeace denunció este martes que en Bolivia se quemaron casi 4 millones de hectáreas y Paraguay lleva ya 70.000 hectáreas consumidas por el fuego. Según advirtió, la sequía acelera la propagación de los incendios, amenazando estos biomas tan importantes, como el Amazonas y Gran Chaco, considerados los pulmones del planeta.

