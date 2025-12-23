Se trata de la unión de la historia y el mar en el lugar donde forjó su pasión el presidente de la Federación Internacional que llevó el surf a las Olimpiadas de Tokio. En Mar del Plata, la cultura de surf y de playa, tiene su propia casa. En Roca 4, frente a la costa, se creó un museo, con café y un surfshop en un sitio icónico. Una forma de poner en valor el pasado con visión de futuro.



"Tengo mucha alegría y emoción, porque es algo hecho con mucho amor. Hace rato que queríamos tener esta propiedad, llevaba nueve años en venta, y el primer paso fue poder comprarla. Y ahora este lugar emblemático no sólo no se destruirá sino que va a quedar para siempre, una casa abierta a la comunidad, para que la gente venga a tomar un café, a comer algo rico, a ver el museo con mucha historia o simplemente a mirar el mar", contó Aguerre, visiblemente feliz.



El museo es un lujo. Tiene tablas de todos tipo, desde los orígenes del deporte -tablas de madera sólida de Hawaii-, hasta las actuales de las estrellas mundiales como Kelly Slater, y el campeón olímpico 2024, Kauli Vaast, como una forma de ver la evolución de estos deslizadores para el agua. También hay lycras de competencias, trajes de baño, y trajes de neoprene de distintas época, así como trofeos, cartas y otros objetos que forman parte de la historia grande del surf nacional a internacional.



"Esta propiedad se construyó en 1942 como una casa de playa y ahora seguirá siendo eso, con el adicional de toda la cultura de nuestro deporte. Es básicamente un proyecto de cuidarla, de poner en valor un lugar muy especial, una casa patrimonial que tiene un museo, un shop con marcas de primera y un café con alimentos sanos, incluidos algunos platos de California, Hawaii, México y Argentina que hacen a la cultura del surf", agrega este idealista práctico, como un amigo una vez lo describió.

