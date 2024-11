El pasado jueves, en el marco de la Noche de las Universidades, se inauguró la obra de ampliación por calle Peña del Complejo Universitario Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este avance responde a la necesidad de optimizar espacios destinados a la docencia, investigación y actividades administrativas.

El Complejo Universitario Manuel Belgrano, ubicado en un lugar estratégico de 16.038 m2, alberga seis unidades académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con sus 22.288 m2 construidos, representa la mayor sede de infraestructura de la institución. La nueva ampliación, ejecutada como parte del Plan Estratégico Participativo 2030, implica una intervención clave para aumentar en un 17% los espacios áulicos, con áreas versátiles que atenderán las crecientes demandas académicas.

“La inauguración de esta ampliación de complejo universitario Manuel Belgrano que nos va a posibilitar contar con más de 1.000 metros cuadrados de aulas y laboratorios, es algo sumamente trascendente e importante, más teniendo en cuenta el momento por el que está atravesando la Universidad”, aseguró el Rector, Alfredo Lazzeretti, quien encabezó la actividad.

Asimismo, el Rector explicó que “esta obra se pudo realizar porque la universidad con recursos propios realizó todos los pagos a la empresa contratista para que finalizara la obra y ahora estamos esperando que el Gobierno Nacional cumpla con sus obligaciones y nos reintegre las sumas eventualmente aportadas”.

A lo que añadió: “Es muy importante invertir en Educación Pública y en infraestructura, porque estamos invirtiendo en el futuro y en nuestros queridos estudiantes, así que el día de hoy es un día de mucha alegría para la universidad porque se logra mejorar sus instalaciones, y así dar mejores condiciones de estudio, que los docentes tengan mejores condiciones para enseñar y que nuestros trabajadores universitarios cuenten, con mejores oficinas para llevar adelante también sus importantes tareas’’, concluyó.

Asimismo, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Norma Peralta enfatizó en la importancia de la inauguración y agradeció por la finalización de la obra, tanto por parte de las dos unidades académicas destinadas a utilizarla, como para el complejo universitario en general: ‘’Agradecer al señor Rector, Alfredo Lazzeretti. Este es un momento de celebración para la Universidad Nacional de Mar del Plata, no solamente para una unidad académica o dos en este caso, sino que va a ser un espacio compartido porque tiene que ver con la movilidad social ascendente que es representativa de cada uno de los sectores que estamos hoy: el personal docente, el personal universitario, los graduados y los estudiantes. Es un espacio maravilloso que nos genera mucha felicidad en tiempos complejos. Deseo agradecerles a todos que podamos estar acá, compartiendo algo tan importante y tan significativo para nuestra querida Universidad Nacional de Mar del Plata’’.

La decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Sandra Obenat, brindó palabras de agradecimiento y abogó por seguir poniéndo en valor a la UNMDP: ‘’El acompañamiento que están haciendo en este momento para los estudiantes y los graduados de ambas facultades y de las distintas carreras es muy importante. En alguna oportunidad tuvimos miedo de que no se pudiera concretar y gracias a la gestión de Rectorado y a toda la atención que nos han prestado desde la Secretaría de Planeamiento, la Secretaría de Obras y el acompañamiento también de todos los decanos y decanas de las otras facultades hemos podido realizarlo. Creo que es un logro de toda la comunidad universitaria y así debemos verlo. En este momento difícil para todos los que estamos acá, poder presentarnos esta obra a nosotros mismos primero y a la vista de la sociedad me parece que es muy es muy importante. Vamos a seguir adelante, porque no nos falta valor y nos sobran las ganas de que nuestra universidad crezca cada día un poquito más.’’

Por su parte, tanto el presidente del Centro de Estudiantes de la FCEyN, Juan Ignacio Cerato; como Micaela Charlo, presidenta del Centro de Estudiantes de FCSyTS celebraron la creación de estos espacios en nombre de todos los estudiantes, docentes y personal no docente.

El acto de inauguración contó con la participación del subsecretario de Obras de UNMDP, Eduardo Oxarango quién estuvo a cargo de la Torre Peña. El Secretario de Comunicación y Relaciones Públicas, Alberto Rodríguez también estuvo presente; así como la vicerrectora, Silvia Berardo; la secretaria de Extensión, María Laura Tejón y Guillermo Lombera, secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica y el secretario Académico, Daniel Reynoso. La actividad se colmó de estudiantes de distintas unidades académicas y asistieron los decanos, Esther Castro de la FCEyS y Enrique Romanín, de FHUM. Desde las agremiaciones, Victoria Schadwill por parte de APU, y Pedro Sanllorenti, Secretario de ADUM.

Detalles de la obra

La ampliación, emplazada hacia calle R. Peña, se desarrolla en un polígono de 13 metros por 14 metros y comprende seis niveles, totalizando una superficie de 1.060 m 2. Este diseño permite espacios flexibles, con la posibilidad de configurarse en una gran aula de 14 x 10 metros o dividirse en dos de 7 x 10 metros, adaptándose a diversos fines como aulas, laboratorios o áreas administrativas.

La obra se diseñó para aprovechar los recursos existentes, como escaleras, ascensores, sanitarios e instalaciones de servicios generales, logrando una relación costo/beneficio favorable. Además, se integraron nuevas redes eléctricas para iluminación, equipos académicos y laboratorios, y se adaptaron los sistemas de calefacción.

“Esta obra representa un hito significativo para la Universidad y la Secretaría de Planeamiento, al concretarse como parte del Plan de Desarrollo de Infraestructura impulsado desde 2018 en línea con el Plan Estratégico Participativo 2030. Se trata de una ampliación estratégica que optimiza costos y maximiza los metros cuadrados útiles para aulas, talleres, oratorios y espacios administrativos, beneficiando a las seis unidades académicas del Complejo Universitario. Esto responde al crecimiento constante en estudiantes, docentes e investigadores, consolidando la infraestructura necesaria para las diversas actividades académicas y de investigación”, explicó el secretario de Planeamiento Arquitectónico UNMDP, Eduardo Oxarango.

Asimismo precisó: “La obra, financiada parcialmente por la CAF y el Estado Nacional, enfrentó interrupciones en su ejecución que obligaron a la Universidad a asumir el costo con recursos propios para priorizar su finalización. Tras superar estos desafíos, hoy contamos con un espacio vital que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo y la actualización de la infraestructura. Continuamos gestionando el reintegro de fondos con el Ministerio, mientras avanzamos en nuestro objetivo de seguir creciendo y poniendo en valor los edificios de nuestra institución”.

Impacto y beneficios

La ampliación no solo mejora los espacios para la docencia e investigación, sino que también preserva el entorno forestal del complejo. La nueva ala facilita un uso más eficiente de los recursos disponibles, incrementando la capacidad operativa de las unidades académicas.

Este nuevo espacio será un pilar para potenciar las actividades académicas y científicas de la universidad, consolidando su lugar como un referente educativo en la ciudad y la región.