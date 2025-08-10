Se realizó esta noche la Ceremonia Inaugural de los Juegos Panamericanos Juniors en Asunción, Paraguay y donde la gran novedad para la delegación nacional fue la presencia de Ulises Saravia llevando la bandera argentina en el desfile de delegaciones.

El nadador marplatense que, además, es una de las grandes esperanzas de medalla de oro dentro de una nutrida delegación argentina en esta competencia; compartió ese privilegio con la integrante del plantel de hockey sobre césped femenino Juana Castellaro.

El Estadio “Defensores del Chaco” vivió una verdadera fiesta que sorprendió con un show de drones formando diferentes imágenes en el cielo de Asunción y además, diversos números musicales a los cuáles le dio una conclusión Tiago PZK como gran estrella para un cierre de lujo.

En medio, además del desfile de las delegaciones participantes, también estuvo el particular momento del encendido del pebetero panamericano que siempre es un punto histórico en cada gesta de este tipo.

Los Juegos se disputarán hasta el 23 de agosto y contarán con la participación de más de 4000 atletas -nacidos entre 2003 y 2013- en 42 disciplinas y provenientes de 41 países. Este evento no sólo ofrece una plataforma para los jóvenes atletas, sino también la oportunidad de clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 otorgando 216 plazas nominales a los medallistas de oro en deportes individuales.

La delegación argentina está conformada por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), 4 reservas y 138 oficiales, y participa en los 28 deportes del calendario oficial. Argentina contará con representación en todas las disciplinas del evento, consolidando su presencia continental.

EMPIEZA LA ACCIÓN

La actividad deportiva ya comenzó este sábado con las competencias de Tiro con Arco y Remo pero para los marplatenses, la acción recién tendrá su inicio el domingo.

Uno de los eventos con mayor participación de los deportistas de nuestra ciudad, será la natación que tendrá representantes a nivel individual y en las postas. La primera que deberá salir a escena en los 100 metros pecho será Catalina Acacio que además tendrá una valiosa experiencia en este tipo de competencias.

También en la primera jornada serán protagonistas las postas 4x100 metros libres para damas y caballeros con la presentación de nadadores de nuestra ciudad: Lucía Gauna, Matías Chaillou y Acacio.

Otro de lo deportes que hará su estreno es el voley femenino que tiene en el plantel a la marplatense Juana Giardini. En el primer partido del torneo para la especialidad, desde las 11 de la mañana, Argentina estará enfrentando a Cuba por el Grupo A que también integran Costa Rica y Paraguay.