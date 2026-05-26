La Municipalidad informó que se extenderá hasta el 5 de junio la entrega de tarjetas del Programa Centros de Familia, en distintos puntos de Mar del Plata, a través de un operativo coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Ads

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de chicos y adolescentes de entre 6 y 17 años a actividades deportivas, recreativas, artísticas y educativas en clubes y centros culturales barriales, mediante vouchers destinados a las familias que se inscribieron en etapas previas.

Para retirar las tarjetas, los beneficiarios deben presentarse en la sede seleccionada con el DNI correspondiente. El cronograma continuará mañana de 13:00 a 16:00 en Casa Camet (avenida Tejedor s/n), el jueves de 10:00 a 14:00 en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627) y el viernes de 10:00 a 16:00 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502).

Ads

Puede interesarte

En junio, la entrega seguirá el lunes 1 de 10:00 a 14:00 en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627), el miércoles nuevamente en Casa Camet y el viernes 5 de 10:00 a 16:00 en el Polideportivo Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438).

El programa también contempla la participación de las familias en talleres gratuitos vinculados a crianza, nutrición y cuidados, con el objetivo de promover el desarrollo integral, la inclusión social y la participación comunitaria.

Ads