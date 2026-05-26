Se extiende la entrega de tarjetas del Programa Centros de Familia en Mar del Plata
El operativo seguirá hasta el 5 de junio con cronograma itinerante en distintos puntos de la ciudad. Está destinado a familias ya inscriptas y permite financiar actividades deportivas, culturales y educativas para chicos.
La Municipalidad informó que se extenderá hasta el 5 de junio la entrega de tarjetas del Programa Centros de Familia, en distintos puntos de Mar del Plata, a través de un operativo coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación.
La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso de chicos y adolescentes de entre 6 y 17 años a actividades deportivas, recreativas, artísticas y educativas en clubes y centros culturales barriales, mediante vouchers destinados a las familias que se inscribieron en etapas previas.
Para retirar las tarjetas, los beneficiarios deben presentarse en la sede seleccionada con el DNI correspondiente. El cronograma continuará mañana de 13:00 a 16:00 en Casa Camet (avenida Tejedor s/n), el jueves de 10:00 a 14:00 en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627) y el viernes de 10:00 a 16:00 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Einstein 1502).
En junio, la entrega seguirá el lunes 1 de 10:00 a 14:00 en el Palacio Municipal (Yrigoyen 1627), el miércoles nuevamente en Casa Camet y el viernes 5 de 10:00 a 16:00 en el Polideportivo Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438).
El programa también contempla la participación de las familias en talleres gratuitos vinculados a crianza, nutrición y cuidados, con el objetivo de promover el desarrollo integral, la inclusión social y la participación comunitaria.
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