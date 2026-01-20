La medida fue instrumentada a través de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM) y permite que quienes opten por el pago adelantado obtengan un descuento del 5%, que se suma al beneficio por buen cumplimiento fiscal.

Según explicó el administrador general de la ARM, Gustavo Enciso, la posibilidad de abonar la tasa de manera anticipada, evitando futuros aumentos durante 2026, generó una alta demanda en las distintas dependencias municipales, tanto en la atención presencial como en los canales digitales y telefónicos.

“El vecino que paga la TSU por adelantado no va a tener que afrontar refuerzos durante todo el año. Es un beneficio que ya se aplicó en 2025 y se cumplió”, señaló el funcionario, al justificar la extensión del plazo como una respuesta concreta a quienes solicitaron más tiempo para completar el trámite.

Desde el Municipio remarcaron que la prórroga apunta a garantizar igualdad de acceso al beneficio, especialmente para aquellos contribuyentes que realizaron consultas o solicitaron los comprobantes de pago en los últimos días.

Para obtener los cupones y más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial www.mardelplata.gob.ar o comunicarse vía WhatsApp al 2235 42-3899, uno de los canales habilitados por la comuna para la atención al vecino.

