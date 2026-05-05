La serie se podrá ver en todas las redes de @telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y también podrá disfrutarse después de Pasapalabra en Telefe.

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Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.

En la trama, Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.

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Completan el elenco Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

Triángulo Amoroso, una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.

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Con esta producción, Telefe Studios consolida su apuesta por narrativas innovadoras, alineadas con las nuevas formas de consumo y diseñadas para todas las audiencias.

Video: https://www.instagram.com/p/DX8Px_YOxMB/