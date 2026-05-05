Se estrena "Triángulo Amoroso" con Wanda Nara y Maxi López
Este lunes 11 de mayo se estrena Triángulo Amoroso, la primera ficción en formato vertical de Telefe Studios para todo el ecosistema de Telefe.
La serie se podrá ver en todas las redes de @telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y también podrá disfrutarse después de Pasapalabra en Telefe.
Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.
En la trama, Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.
Completan el elenco Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.
Triángulo Amoroso, una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.
Con esta producción, Telefe Studios consolida su apuesta por narrativas innovadoras, alineadas con las nuevas formas de consumo y diseñadas para todas las audiencias.
Video: https://www.instagram.com/p/DX8Px_YOxMB/
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