Un agente de la Policía Bonaerense permanece en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de que este mediodía recibiera un disparo en la cabeza durante una investigación por venta de estupefacientes.

Ads

Desde el nosocomio informaron a El Marplatense que “se está trabajando fuertemente para salvarle la vida”. Además se confirmó que el agente, de 20 años, recibió un disparo en la cabeza.

El operativo era realizado por el área de Drogas Ilícitas en la zona de influencia de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego. Según trascendió, dos jóvenes en moto se acercaron a los policías y uno de ellos efectuó disparos, de los cuales uno impactó en el joven efectivo.

Ads

Puede interesarte

La víctima, Termas de Río Hondo y Rawson, fue trasladada por un móvil policial hasta el citado nosocomio en estado inconsciente.

Personal de la Comisaría 12ª lleva adelante las tareas investigativas para dar con los autores, que primera instancia, se cree que pertenecen a un grupo de narcotraficantes. Actuaron además la fiscal de turno, María Florencia Salas, y su par de Estupefacientes, Daniela Ledesma.

Ads