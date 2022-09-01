Esta tarde, personal del Comando de Patrullas abocados a operativo de interceptación vehicular y de personas, se encontraba realizando recorridas en la jurisdicción de Comisaría 2da, por Matheu y Catamarca.

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En dicha zona un hombre al cual intentaron identificar, emprendió una fuga a pie. Uno de los oficiales lo persiguió, quien luego de perseguirlo cien metros observó que el hombre había descartado un arma de fuego para continuar su huida.

Finalmente fue aprehendido en Laprida y Avenida Independencia junto a personal de Infantería que acudió en apoyo. El arma fue secuestrada, tratándose de un calibre 32, con cargador y una munición.

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Por disposición del Dr. Carlos Russo de la UFI de Flagrancia en turno, se notificó al detenido de la formación de causa por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y se lo trasladó a la Unidad Penal 44 de Batán. El detenido cuenta con antecedentes penales por encubrimiento y robo.

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