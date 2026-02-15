Se entregó el sospechoso de atropellar y matar a Eugenia Carril
El automovilista acusado de embestir y quitar la vida de la joven platense se presentó ante la Justicia este domingo. La chica de 18 años había sido impactada por el vehículo el viernes por la noche cuando regresaba a su casa y su cuerpo fue hallado en una zanja al día siguiente.
El conductor que es señalado como el principal sospechoso de haber atropellado y causado la muerte de Eugenia Carril, una joven de 18 años hallada sin vida en una zanja en Villa Elvira (La Plata), se presentó ante las autoridades este domingo por la mañana y quedó detenido.
Según las investigaciones, Eugenia había terminado de estudiar y bajó de un colectivo para volver caminando a su casa el viernes por la noche, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por vecinos, a escasas cuadras de su domicilio.
La policía y la fiscalía reunieron pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad, que apuntan a que el vehículo involucrado, una Chevrolet Meriva, la atropelló y su conductor escapó sin socorrerla.
Tras identificar y secuestrar el vehículo, el sospechoso decidió entregarse en la sede de la DDI de La Plata, donde quedó detenido y será indagado por la Justicia.
