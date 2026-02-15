El conductor que es señalado como el principal sospechoso de haber atropellado y causado la muerte de Eugenia Carril, una joven de 18 años hallada sin vida en una zanja en Villa Elvira (La Plata), se presentó ante las autoridades este domingo por la mañana y quedó detenido.

Ads

Según las investigaciones, Eugenia había terminado de estudiar y bajó de un colectivo para volver caminando a su casa el viernes por la noche, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente por vecinos, a escasas cuadras de su domicilio.

La policía y la fiscalía reunieron pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad, que apuntan a que el vehículo involucrado, una Chevrolet Meriva, la atropelló y su conductor escapó sin socorrerla.

Ads

Tras identificar y secuestrar el vehículo, el sospechoso decidió entregarse en la sede de la DDI de La Plata, donde quedó detenido y será indagado por la Justicia.

Ads