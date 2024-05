La investigación que lleva adelante la fiscalía General para determinar roles de una Asociación ilícita por la que se encuentran detenidas siete personas, entre ellas el ex jefe Departamental de policía José Luis Segovia, ingresa en una segunda etapa luego de presentarse el abogado Lautaro Resúa.

Cerca de la medianoche, el letrado, acompañado por su defensor, César Sivo, se presentó en sede judicial y se puso a derecho. Ya este lunes todos los asesores letrados de los detenidos tuvieron acceso al Expediente y, en algunos casos, los aprehendidos comienzan a elegir dar su parecer ante la fiscalía.

Con esta acción, la investigación ya no tiene prófugos. Se recuerda que se encuentran detenidos desde la semana pasada, el miércoles 8, además de Segovia, a Gastón Moraña, el policía Federal Nicolás Rivademar y el ex policía Javier Martín González.También se ordenó la detención -en el marco de la misma causa- de Jorge Toletti y del ex policía Christian Holtkamp, presos por el secuestro y la extorsión al imputado del robo al edificio de Cabo Corrientes,se recuerda.

Se trata del millonario asalto a una pareja de jubilados, en el que les sustrajeron 200 mil dólares y que ocurrió el 19 de diciembre de 2020.De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, la investigación se llevó a cabo durante más de 4 años, en la que se constató “una serie de irregularidades vinculadas a hechos graves que incluyeron la sustracción de importantes sumas de dinero en beneficio de los imputados, lo que derivó en el allanamiento”.

A partir de los elementos obtenidos durante la investigación, el fiscal Pagella solicitó al Juzgado de Garantías Nº1 la inmediata detención del actual Jefe de la Policía Departamental, además de los otros miembros de la fuerza policial bonaerense y Federal, junto al abogado marplatense.

De acuerdo con las fuentes, los hechos atribuidos a Segovia ocurrieron cuando se desempeñó como Jefe de la DDI local y, posteriormente, como Jefe de la Policía Departamental. En ese sentido, explicaron que a raíz de la complejidad del caso, la Fiscalía recibió colaboración del juez Federal Santiago Inchausti, durante toda la etapa investigativa.

Se abrió como averiguación de ilícito y nació en sospechas durante la investigación de robos importantes que se cometieron durante el último año, en particualr en domicilios particulares y con importantes sumas de dinero como botín repetido.

Los investigadores entienden que pudieron haber existido complicidades policiales desde altas esferas para facilitar la comisión de esos delitos o, en algún caso, también para facilitarles a los autores algunas condiciones para esquivar la ley.

A la par se vincularon estas historias con otras relacionadas con operaciones cambiarias ilegales e incluso algún tipo de participación delictiva en apuestas ilegales, según confiaron fuentes judiciales.

En la causa también se investiga la recaudación de dinero por parte de la estructura policial en la venta ilegal de moneda extranjera en “cuevas” de la avenida Luro. Por la complejidad de los casos involucrados se requirió colaboración a la justicia Federal, con participación del juez federal Santiago Inchausti.

Esta causa se avanzó desde la Fiscalía General y se la presentó desde esa dependencia como resultado de una investigación que se desarrolló durante los últimos cuatro años, a partir de “una serie de irregularidades vinculadas a hechos graves” que en su mayoría alcanzaron hechos relevantes por su impacto y motos involucrados, ya que se trataba de robos de sumas de dinero importantes bajo distintas modalidades, ya que aparecerían casos del tipo “escruche”, sin presencia de propietarios, y también otros con privación ilegítima de libertad y lesiones.

Segovia declaró a las pocas horas de haber sido detenido y luego su abogado, Martín Bernat, le confirmó a El Marplatense que el ex jefe Departamental “tendrá la excarcelación extraordinaria” y pronosticó que quedará fuera de presión en las próximas horas.

EL CASO RESÚA

El abogado se entregó en sede judicial en las últimas horas de este martes, acompañado por César Sivo paraponerse a derecho. Fue luego de que la policía hallara su auto en la ciudad de Miramar.

Sivo había presentado la eximisión de prision pero el fiscal Pagella la apeló. Con todos estos detalles, el juez de garantías, Daniel De Marco ordenó la detención y Resúa se entregó luego de ello.

De cuerdo a las primeras informaciones, en el vehículo encontrado se halló documentación y un arma. Ciertas fuentes aseguran que también había una computadora.

Lo concreto es que la punta del ovillo sobre el vehículo fue una búsqueda sobre el rodado por una deuda prendaria. Cuando la policía advirtió que el vehículo era el que utilizada el abogado Resúa, personal de la fiscalía se dirigió a Miramar y pudo dar con una persona allegada al letrado.