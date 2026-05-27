Se entregaron los Premios Gardel 2026: todos los ganadores de la noche
Los Premios Gardel 2026 tuvieron una nueva edición este martes en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con una ceremonia que reunió a las principales figuras de la música argentina.
La gala fue conducida por Diego Leuco y contó con shows en vivo, homenajes y reconocimientos a distintos artistas y géneros musicales.
Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento a Los Nocheros, quienes recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera.
Además, artistas como Milo J, Lali, Cazzu y Trueno fueron algunos de los grandes protagonistas de la ceremonia.
Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026
- Álbum del Año: 166 – Milo J
- Canción del Año: Fanático – Lali
- Mejor Álbum Pop Urbano: Latinaje – Cazzu
- Mejor Álbum de Rock: La lógica del escorpión – Charly García
- Mejor Álbum Tropical/Cumbia: Tu patrona de lujo – La Joaqui
- Mejor Álbum Folklore: Legado Popular I y II – Peteco Carabajal
- Mejor Álbum Pop: Momentos – Nahuel Pennisi
- Mejor Nuevo Artista: Olivia Wald
- Mejor Colaboración: IMÁN – María Becerra y Tiago PZK
- Mejor Álbum en Vivo: En vivo en River Plate – Airbag
- Mejor Videoclip Corto: Fanático – Lali
- Mejor Canción de Rock: Yo ya sé – Airbag
- Mejor Canción Urbana: 3 pecados después – Milo J
La ceremonia volvió a mostrar la fuerte presencia de la música urbana en la industria argentina, aunque también hubo espacio para el rock, el folklore y la música popular, en una noche que reunió a distintas generaciones de artistas sobre el mismo escenario.
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