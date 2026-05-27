La gala fue conducida por Diego Leuco y contó con shows en vivo, homenajes y reconocimientos a distintos artistas y géneros musicales.

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Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento a Los Nocheros , quienes recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera.

Además, artistas como Milo J , Lali , Cazzu y Trueno fueron algunos de los grandes protagonistas de la ceremonia.

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Todos los ganadores de los Premios Gardel 2026



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La ceremonia volvió a mostrar la fuerte presencia de la música urbana en la industria argentina, aunque también hubo espacio para el rock, el folklore y la música popular, en una noche que reunió a distintas generaciones de artistas sobre el mismo escenario.