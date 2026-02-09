Se entregan los premios Estrella de Mar 2026
Este lunes 9 de febrero se realiza la ceremonia de entrega de los Premios Estrella de Mar 2026, el galardón que reconoce a los mejores espectáculos de la temporada teatral y de entretenimiento de verano en Mar del Plata.
La tradicional fiesta de los Estrella de Mar se llevará a cabo desde las 21:00 en el Hotel Provincial, con la alfombra roja prevista a partir de las 19:30, donde llegarán artistas, protagonistas de las obras y figuras vinculadas al circuito artístico local y nacional.
Este año, el jurado evaluó más de 350 espectáculos inscritos en diversas categorías que incluyen teatro, música, danza y variedades, entre otros rubros.
Entre las obras con mayor presencia en las ternas figuran producciones como Pretty Woman y La Cena de los Tontos, que encabezan la lista de nominaciones para esta edición.
La ceremonia, organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, se celebra como uno de los eventos más importantes del verano cultural en la ciudad, donde se conocerá quiénes serán los ganadores del Estrella de Mar de Oro y de las distintas categorías que componen el galardón.
