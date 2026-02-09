La tradicional fiesta de los Estrella de Mar se llevará a cabo desde las 21:00 en el Hotel Provincial, con la alfombra roja prevista a partir de las 19:30, donde llegarán artistas, protagonistas de las obras y figuras vinculadas al circuito artístico local y nacional.



Este año, el jurado evaluó más de 350 espectáculos inscritos en diversas categorías que incluyen teatro, música, danza y variedades, entre otros rubros.



Entre las obras con mayor presencia en las ternas figuran producciones como Pretty Woman y La Cena de los Tontos, que encabezan la lista de nominaciones para esta edición.



La ceremonia, organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura, se celebra como uno de los eventos más importantes del verano cultural en la ciudad, donde se conocerá quiénes serán los ganadores del Estrella de Mar de Oro y de las distintas categorías que componen el galardón.

Ads

Ads