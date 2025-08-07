La Escuela Universitaria de Formación Profesional de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) anunció la apertura de inscripciones para el Curso Introductorio al Uso de Drones 2025, una propuesta gratuita orientada a brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre esta tecnología en constante expansión.

El curso, que comenzará el 22 de agosto, combinará clases presenciales y virtuales, e incluirá prácticas de campo para garantizar una formación integral. La capacitación estará a cargo de un equipo docente conformado por profesionales con amplia experiencia en el ámbito académico.

Con una duración total de ocho encuentros, el curso se desarrollará los viernes, de 12 a 16. El primero de ellos tendrá lugar en el Aula “Silvia Filler” del Rectorado, ubicado en Diagonal Alberdi al 2695. La modalidad mixta permitirá a los participantes combinar la flexibilidad del aprendizaje virtual con la experiencia directa y aplicada que ofrecen las actividades presenciales.

El contenido del curso incluirá aspectos teóricos fundamentales, formación práctica y jornadas de trabajo en campo, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de experimentar el uso de drones en escenarios reales. Esta combinación de teoría y práctica busca no solo familiarizar a los participantes con el manejo técnico de los equipos, sino también introducirlos en las múltiples aplicaciones que esta tecnología ofrece en diferentes sectores productivos y de servicios.

Al frente de las clases estarán los ingenieros agrónomos Luciano Velázquez y Juan Pedro Platz, y el doctor Gustavo Pereyra Irujo. Esta iniciativa responde a una demanda creciente de formación en el uso de drones, herramienta que hoy resulta esencial en áreas como la agricultura de precisión, la topografía, la producción audiovisual, la vigilancia ambiental y la gestión de emergencias, entre otras.

La inscripción estará abierta hasta el viernes 15 de agosto y los cupos son limitados. Aquellas personas interesadas en formar parte deberán completar el siguiente formulario y para consultas adicionales, los organizadores pusieron a disposición este correo electrónico: [email protected].