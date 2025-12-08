El Municipio de General Pueyrredon confirmó que este lunes 8 de diciembre, a partir de las 18, se llevará a cabo el tradicional encendido del Árbol Navideño en Plaza San Martín, un evento que cada año convoca a miles de familias. La celebración incluirá actividades culturales, propuestas gastronómicas y la presencia de Papá Noel, que recibirá cartas y se sacará fotos con los más chicos.

Ads

La jornada comenzará con un espacio coordinado por el área de Bibliotecas, donde los niños podrán escribir sus cartas navideñas, se recomienda incluir un correo electrónico para recibir respuesta. Desde temprano también estarán presentes los personajes típicos de Navidad, generando un clima festivo para grandes y chicos.

A partir de las 19 se presentarán la Orquesta Infanto Juvenil, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, la Guardia del Mar y distintos coros navideños, que acompañarán la previa del momento más esperado: el encendido del árbol, previsto para las 20.30 y realizado por la Dirección General de Alumbrado Público del Emvial.

Ads

Puede interesarte

Además, durante toda la tarde habrá una feria de emprendedores organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, junto con foodtrucks que ofrecerán diversas opciones gastronómicas para disfrutar al aire libre en pleno centro de la ciudad.

Para garantizar el desarrollo del evento, desde las 6 del lunes se realizará el despeje de vehículos sobre Luro entre San Luis e Hipólito Yrigoyen. También habrá cortes de tránsito desde las 13 hasta la medianoche en distintas intersecciones aledañas, y se modificarán los recorridos de varias líneas de colectivo. Los detalles pueden consultarse en Waze.

Ads

Por último, el Municipio recordó que hasta el 23 de diciembre los vecinos pueden dejar sus cartas para Papá Noel en los buzones instalados en Plaza San Martín, Plaza de los Jubilados, Chapadmalal, Sierra de los Padres y Batán.