Luego de varios días con inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes no se esperan tormentas ni precipitaciones en Mar del Plata.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y mayormente nublado por la noche, pero sin lluvias a la vista.

La jornada será fría, con una temperatura mínima de apenas 1 °C y una máxima que alcanzará los 10 °C.

El viento soplará de direcciones variables del sur, con velocidades moderadas de 13 a 22 km/h, sin presencia de ráfagas.

