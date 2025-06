Luego de varias semanas de conflicto, negociaciones y un largo proceso de lucha, la conducción de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de Mar del Plata informó que en las últimas horas se logró llegar a un acuerdo en el conflicto con la cadena "De Top Cake".

De esta manera, los trabajadores despedidos finalmente comenzaron a cobrar las indemnizaciones que les corresponden.

A partir del cierre de la sucursal de Güemes y Avellaneda, siete trabajadores habían quedado a la deriva, lo que motivó una inmediata reacción y varias medidas gremiales llevadas adelante por el sindicato.

Además de la protesta realizada semanas atrás en el local de Avellaneda y Jujuy, UTHGRA local desplegó todo el equipo gremial y mediante abogados, consiguió medidas cautelares para embargar los bienes de la empresa, lo que fue determinante para alcanzar un acuerdo más rápido.



En ese sentido, el secretario general del gremio, Pablo Santín, expresó: "Finalmente hubo acuerdo y los trabajadores comenzaron a cobrar las indemnizaciones, lo que nos muestra que una de las herramientas más poderosas que tenemos los trabajadores es el derecho a huelga, ya que tiene un efecto contundente. A pesar de los esfuerzos de los empresarios por evadir sus responsabilidades, se pudo llegar a un acuerdo gracias a la movilización de los compañeros".

A su vez, destacó las dificultades atravesadas para llegar a este punto: "Nos encontramos con empresarios difíciles, que hace más de un año y medio no pagan la obra social, incluso teniendo a algunos de sus trabajadores con estados de salud delicados, mientras nosotros no dejamos de hacernos cargo y seguimos brindando todos los servicios y prestaciones con responsabilidad, más allá de que hace el mismo tiempo no recibimos los aportes de la obra social".

En tanto, el dirigente gremial advirtió a su vez sobre el comportamiento de los responsables de la firma, quienes "utilizan un testaferro para eludir sus responsabilidades y no tienen reparos en vulnerar los derechos de los trabajadores". Sin embargo, subrayó que gracias a la unidad y la lucha de los trabajadores se pudo cerrar el acuerdo “en el que todos entendieron que tenían que ceder un poco”.

Más allá de este punto de acuerdo que lleva alivio a las familias cuya fuente de trabajo se vio vulnerada, desde el sindicato sostienen que continuarán exigiendo el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social por parte de los empresarios de "De Top Cake".