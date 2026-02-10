El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes mayormente nublado en Mar del Plata, con bajas probabilidades de lluvia y una temperatura máxima de 28 grados.

Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 24°, con vientos del norte y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde se espera el pico de temperatura, con aumento de la nubosidad y rotación del viento al noreste.

Por la noche, la temperatura volverá a rondar los 24° y no se descarta la chance de alguna tormenta aislada, aunque con baja probabilidad. En líneas generales, se prevé una jornada estable y con alivio tras varios días de inestabilidad.

