La incógnita sobre el paradero de Sarah Ferguson, ex esposa del Prince Andrew, se ha intensificado mientras continúa el escándalo que rodea al ex-miembro de la familia real británica y su vinculación con documentos relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein.

Desde que Andrés fue arrestado el 19 de febrero de 2026 bajo sospechas de mala conducta en su cargo oficial, Ferguson no ha aparecido públicamente ni ha comunicado su ubicación, lo que ha generado interrogantes y especulaciones en medios internacionales.

La ex-duquesa, conocida popularmente como “Fergie”, ha estado en un segundo plano desde que surgieron correos electrónicos que revelan su relación con Epstein, lo que ha dañado seriamente su reputación y llevado a que varias organizaciones se distancien de ella.

Algunos informes señalan que podría haber estado pasando tiempo en el extranjero, incluyendo lugares como los Emiratos Árabes Unidos o en la región de los Alpes junto a amigos, aunque no hay confirmación oficial de su ubicación actual.

Mientras tanto, el hermano del rey Carlos III sigue bajo investigación y el impacto de este episodio ha afectado de manera profunda a su entorno, con miembros de la realeza tratando de manejar las consecuencias de las revelaciones y el arresto.

