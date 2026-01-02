El primer incendio de la temporada encendió las alertas en la costa atlántica. El foco se desató en la zona de La Frontera, en el extremo de Pinamar, muy cerca del balneario y a pocos kilómetros de Costa Esmeralda.

Desde las últimas horas de la tarde, tres dotaciones de bomberos de Pinamar trabajan intensamente para contener las llamas. Por el momento, la situación estaría controlada, aunque los equipos permanecen en el lugar para evitar que el fuego avance sobre la vegetación.

El incendio se originó en una zona arbolada, donde antes funcionaba el parador La Deriva. Todavía se investigan el origen de las llamas.

Se detectaron al menos dos focos activos. (Foto: captura TN).

En el área afectada se detectaron al menos dos focos activos, lo que generó preocupación entre los vecinos y turistas que se acercaron a observar el operativo. La presencia de vegetación seca facilitó la propagación de las llamas, pero la rápida intervención de los bomberos evitó que la situación se descontrolara.

Hasta el momento, no se registraron heridos ni personas evacuadas. Los bomberos continúan trabajando para enfriar la zona y evitar que el fuego se reactive, mientras se mantiene la vigilancia ante posibles nuevos focos.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas haya más información oficial sobre el estado del incendio y las tareas de los equipos de emergencia.

Fuente: TN