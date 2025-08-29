Se llevó a cabo hoy la primera jornada del Enduro del Invierno (EDI) en las playas del norte de la ciudad, donde una gran cantidad de marplatenses y turistas pudieron disfrutar de los entrenamientos iniciales de los distintos equipos y de espectaculares acrobacias con el show de freestyle de Monster Energy, además del recital del cantante de cumbia Valentino Merlo.

Ads

Con un circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena -y ubicado entre La Perla y Puerto Cardiel-, Mar del Plata vuelve a consolidarse como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

“Hoy tuvimos la primera jornada de este Enduro del Invierno, una edición internacional avalada por la Federación Internacional de Motociclismo”, señaló al respecto el presidente del Ente Municipal de Turisco y Cultura (EMTuryC), quien también indicó que "tuvimos la participación de casi 400 pilotos y una concurrencia multitudinaria, que disfrutó y vibró con las pruebas y con el show de Valentino Merlo”.

Ads

Por último, subrayó que “el público también pudo disfrutar en todo su esplendor los saltos y acrobacias del Monster Energy Freestyle Show", y adelantó que para mañana esperan "una concurrencia masiva”.

En ese sentido, la actividad seguirá mañana desde las 7. En principio, la apertura oficial del evento será a las 10:45 y darán paso a las primeras carreras, a las 13:30 se desarrollará una nueva instancia del Monster Energy Freestyle Show, a las 15:30 será el turno del espectáculo musical a cargo de J Rei y posteriormente se desarrollarán el resto de las competencias. En último lugar, a las 17:30, será la premiación.

Ads

Puede interesarte

Según fuentes municipales, el Enduro del Invierno 2025 entrará en la historia por ser fecha oficial del FIM Sand Races World Championship -el campeonato mundial de carreras sobre arena-. Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos compiten en un entorno de altísimo nivel.

Cortes de tránsito

Además, por el evento, desde la Dirección de Tránsito dispusieron cortes de tránsito hasta las 00:00 del lunes en las intersecciones de Patricio Peralta Ramos y Libertad; Patricio Peralta Ramos e Ituzaingó; Independencia e Ituzaingó; Necochea y Salta; Brandsen y Salta; French y Jujuy; Jujuy y Beruti; 20 de Septiembre y Río Negro; y Santa Cruz y España.



Y por su lado, en la zona norte, los cortes se realizarán en Charlone y Strobel; Rejón y Liniers; Juan A. Peña y Rocha; Falkner y Charlone; Falkner y Liniers; Cardiel y Liniers; Concepción Arenal y Gutiérrez; Valencia y Gutiérrez; Lopéz de Gomara y Gutiérrez; Florisbelo Acosta y Dardo Rocha; Constitución y Derqui; y ⁠Acceso Norte y Gutiérrez.

Puede interesarte

Recorrido de colectivos

A su vez, las líneas 221 y 581, en sentido norte - sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, tomarán por Gutiérrez, su continuación Guido, Libertad hasta Salta, Balcarce, y luego continuarán su recorrido habitual, mientras que en sentido sur - norte, el recorrido será: Hipólito Yrigoyen, Libertad, San Juan, su continuación Patagones hasta Constitución, volviendo al camino diario.



En cuanto a la línea 555, en sentido norte - sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, irá por Gutiérrez, su continuación Guido, Libertad y hasta Independencia, sin más cambos, al mismo tiempo que en sentido sur - norte, agarrará Independencia hasta 11 de Septiembre, luego Catamarca, Libertad, San Juan, su continuación Patagones hasta Constitución, retomando el camino normal.



Finalmente, el único cambio de la línea 553, en sentido norte-sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, será que se desviará por Gutiérrez.