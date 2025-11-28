Un derrumbe se produjo esta noche en una obra en construcción de la localidad balnearia de Costa Esmeralda, donde dos obreros quedaron atrapados y uno de ellos finalmente pudo ser rescatados con varias heridas.

Se trata de una construcción que estaba siendo rellenada y que cedió en medio del volcado de cemento.

Los obreros trabajaban en el relleno de un encofrado en una obra en construcción, por lo que dos de los trabajadores quedaron atrapados.

En ese sentido, uno de ellos fue rescatado con graves heridas y el otro permanecía atrapado, según precisaron.

Ante esta situación fueron convocados bomberos de la Costa, General Madariaga y Pinamar, de este ultimo el móvil 3 partió pasada la medianoche rumbo a Costa Esmeralda.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Madariaga, los móviles 6,34 y 28 salieron rumbo a la zona del siniestro para colaborar con sus pares de Santa Teresita y Mar de Ajó, que ya están en el lugar.

Fuente: NA