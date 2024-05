Los octavos de final del Mar del Plata Premier Padel P1 entregaron un nuevo triunfo de Belasteguín-Tello, el sólido andar de los número "1" y la derrota de Lebron-Navarro.

La leyenda del pádel, que está jugando en Mar del Plata su último torneo como profesional en Argentina, reaccionó junto a Tello y, tras ceder el primer set, le ganaron a los españoles Javier Barahona y Teodoro Zapata por 4-6, 6-2 y 6-3.

La dupla, una de las preferidas del público hasta aquí, acumula más de 5 horas y medias de juego en dos jornadas consecutivas y este viernes se toparán por un lugar en las semifinales con los "1" del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello.

Los líderes del ránking estuvieron apenas 37 minutos en el court central para vencer al español Javier Leal y Lucas Campagnolo por 6-0, 2-1 y retiro.

Belasteguín, luego de triunfo conseguido expresó que “estoy muy feliz porque a veces estoy en mi casa tomando mates y recuerdo las cosas que me han pasado. No se cuando podré agradecer por todo lo que me ha pasado en mi vida. Nadie sabe lo que tuvimos que hacer para ser jugadores profesionales, hemos desarrollado un instinto de supervivencia que permite adatarnos a todo y eso me pone muy orgulloso”.

Luego se refirió a toda la atmósfera emotiva que están viviendo partido tras partido, pero de lo que habitualmente logra aislarse: “mi mamá desde que tomaba el Chevallier en Pehuajó hasta cuando me hice profesional, siempre me mandaba un mensaje. Primero me lo decía en persona y luego me lo escribía en texto. El miércoles cuando comenzó el torneo, me lo mandó de nuevo. Me tuve que ir de mi casa porque se me cayó el techo encima. Cuando entro a la cancha, después me concentro en la pelota”, remarcó.

Por su parte, Agustín Tapia que integra la mejor pareja del mundo y es una de las grandes estrellas de este deporte, señaló que “venimos con mucha confianza, es un torneo muy especial el que estamos viviendo porque queremos estar todos los días jugando y recibiendo el cariño de la gente. Espero jugar todos los días”.

Carlos Tevez, otra visita de lujo en el Premier Padel. (Foto: Mar del Plata Premier Padel)

Uno de los resultados salientes de la jornada llegó por la mañana, cuando los españoles Jorge Nieto y Jon Sanz (9) eliminaron a la pareja 3 del mundo integrada por "Paquito" Navarro y Juan Lebron por un doble 6-4 en 1 hora y 28 minutos.

Las que sacaron adelante con solvencia su compromiso las número 2 del mundo entre las chicas, la argentina Delfina Brea y la española Bea González. La pareja que viene de ganar los últimos cuatro torneos se impuso por 6-0 y 6-4 en 1 hora y 3 minutos.

En un duelo muy equilibrado, los argentinos Maximiliano Sánchez y Carlos Gutiérrez (8) derrotaron a los españoles Eduardo Alonso y Alejandro Arroyo (11) por 4-6, 6-3 y 7-5 en dos horas 15 minutos.

Por su parte, las número 1 del mundo en la rama femenina, Ariana Sánchez y Paula Josemaría le ganaron a Lorena Rufo y Beatriz Caldera (11) por 6-4 y 7-5.

La actividad en la cancha 2 se cerró por la tarde con la sólida victoria del olavarriense Federico Chingotto y el español Alejandro Galán sobre los españoles Ignacio Sager y Salva Oria por 7-5 y 6-0 en 53 minutos.

Por último, el court central volvió a ofrecer un nuevo triunfo de los Superpibes. Los argentinos Franco Stupaczuk y Martin Di Nenno (4)vencieron al brasileño Lucas Bergaminiy al españolVíctor Ruiz (10) por 6-2 y 6-3.

Para este viernes quedará sólo el court central para disfrutar de los 8 partidos de cuartos de final que se jugarán a partir de las 9 con el siguiente detalle: