Prensa Pico FC

Unión de Mar del Plata no logró sostener su envión ganador y este lunes fue superado por Pico FC por 88 a 71, en el cierre de la gira por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El equipo marplatense, que venía de tres victorias consecutivas y de dar un golpe clave ante Ciclista Juninense, se encontró con un rival sólido que marcó diferencias desde el inicio. Con efectividad desde el perímetro y control del ritmo de juego, el local tomó ventaja en el primer cuarto y la administró hasta el final.

Unión intentó mantenerse en partido, pero nunca pudo recortar la distancia de manera decisiva. Pico llegó al último tramo con margen cómodo y terminó sellando el triunfo sin sobresaltos.

Un Pico Football Club que dominó el partido de principio a fin y supo manejar con inteligencia cada tramo del juego. Cerró el primer cuarto arriba por 29-19, dejando en claro su gran nivel, y se fue al descanso con una ventaja de 47-38. En el tercer período volvió a imponerse, ampliando la diferencia y llegando al último cuarto con un margen tranquilizador que le permitió disputar los minutos finales con total control y autoridad.

Más allá de la caída, el balance de la gira es positivo para el conjunto marplatense, que ahora tendrá una seguidilla determinante en el Polideportivo Islas Malvinas.

Con un récord de 8 triunfos y 15 derrotas, el próximo desafío será este viernes a las 21 ante Deportivo Viedma, en el primero de cuatro compromisos consecutivos como local.