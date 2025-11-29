Se conoció en las últimas horas que el pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro en la que le advirtió que Washington multiplicará las acciones militares si el mandatario venezolano no abandona Caracas en el corto plazo.

En el contacto también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, lo que confirma que la administración republicana descartó tácticas alternativas de negociación, como los contratos petroleros, y optó por una estrategia de presión directa.

Según trascendió, Trump no ofreció una mesa de diálogo ni una hoja de ruta para la transición. Por el contrario, ratificó su decisión de terminar con los carteles de la droga que operan bajo la protección del Palacio de Miraflores.

El presidente estadounidense exigió que junto a Maduro abandonen Venezuela las principales figuras del régimen, entre ellos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, señalados como beneficiarios de negocios ilegales vinculados a drogas, armas y petróleo.

Horas después de la comunicación, la Secretaría de Estado confirmó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), lo que habilita nuevas medidas de presión política, financiera y militar contra el régimen venezolano.

El Pentágono ya desplegó un cerco militar frente a las costas de Venezuela, mientras que el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro avanzan con recursos jurídicos para asfixiar económicamente al gobierno de Maduro.

Fuentes en la Casa Blanca anticipan que las operaciones se profundizarán entre diciembre y enero, con blancos estratégicos vinculados a la infraestructura y logística del Cartel de los Soles.

La oposición venezolana, encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, aguarda que Maduro abandone Caracas para encabezar un proceso de transición democrática.

Fuente: con información de Infobae