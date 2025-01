Tras más de tres semanas de detención, se filtraron imágenes de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela. Este material es la primera señal de vida que presenta el chavismo desde su desaparición el 8 de diciembre de 2023.

Como pudo confirmar el periodista Gonzalo Bañez, la familia reconoció que el hombre en el video, que está vestido con un uniforme celeste y camina en un patio con gradas, efectivamente es Nahuel Gallo. Asimismo, se pudo conocer que el gendarme no está detenido en el Helicoide, sino que podría estar recluido en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, otro de los lugares señalados como centros de tortura y uno de los penales más temidos de Venezuela.

En tanto, no hay información precisa de su estado de salud ni de cuándo se grabó el video, aunque la barba que tiene Gallo indicaría que pasaron días desde la fecha de su desaparición forzada.

Este jueves, la Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención y procesamiento de Gallo en Venezuela. El anuncio lo hizo la Cancillería, que advirtió sobre “la detención arbitraria y desaparición forzada” del oficial, y que este hecho “constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.

El gobierno argentino también solicitó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del gendarme por tratarse de un “acto que constituye una grave violación de derechos humanos”. “La petición resalta la arbitrariedad de su detención y pide medidas urgentes para garantizar su protección, ordenar su liberación inmediata y asegurar su retorno seguro a Argentina”, enfatiza el comunicado emitido por Cancillería. Asimismo, el Ministerio expresa que la solicitud responde a “la urgencia del caso y el riesgo inminente para la vida e integridad de Gallo”.

Ante las acciones del Estado argentino, Bañez explicó que es posible que el gobierno de Nicolás Maduro haya filtrado este video como la manera de adelantarse a medidas internacionales.

“Los utilizan como fichas de canje”

“Esto evidencia los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo la dictadura de Nicolás Maduro contra el gendarme Nahuel Gallo, que evidentemente, está en peligro”, manifestó, por otro lado, la activista venezolana Elisa Trotta sobre el video.

Para la dirigente, esta prueba de vida “no tiene una validez total porque no sabemos cuándo fue filmado”. Asimismo, remarcó: “Hasta que la familia de Nahuel Gallo no tenga acceso a él y su defensa no tenga acceso, él sigue bajo desaparición forzada. Es importante destacarlo porque no sabemos de cuándo son estas imágenes y tampoco obedecen a ningún tipo de documento oficial del régimen”.

“Lo que se está viendo es que lo están utilizando como rehén, como mafioso, como terrorista, tanto a él como a todos los extranjeros que están en la misma situación, y a todos los venezolanos. Lo que le sucedió a Nahuel Gallo no es un hecho aislado, ellos están utilizando este tipo de secuestros y desapariciones forzadas como fichas de canje y recibir potencialmente favores o concesiones de parte de gobiernos extranjeros”, concluyó Trotta.

De acuerdo con la ONG venezolana Foro Penal, actualmente hay 19 extranjeros detenidos en Venezuela. Además de Nahuel Gallo, el chavismo mantiene recluidos a cuatro colombianos, un colombiano-americano, tres ecuatorianos, un ecuatoriano-americano, dos españoles, un guyanés, un mexicano, un mexicano-americano, un peruano, un ucraniano, un uruguayo y un uruguayo-americano. También hay detenidos 31 venezolanos con doble nacionalidad.

