El Mar del Plata Bureau llevó adelante su Asamblea General Ordinaria, en la que se presentó la Memoria y los Estados Contables, y se anunció la creación de la Cámara de Turismo y Congresos del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, una nueva entidad que buscará fortalecer la representación regional del sector.

Durante el encuentro, el presidente del Bureau, Nolberto Pezzati, confirmó que, tras varios meses de gestión, la institución obtuvo la personería jurídica que formaliza su transformación en cámara. “Este paso nos permite consolidar un ámbito de trabajo más amplio, con mayor representatividad y proyección regional”, expresó.

Con casi tres décadas de trayectoria, el Mar del Plata Bureau ha sido un actor clave en la promoción del turismo de reuniones y en la articulación entre empresas del sector, organismos públicos y entidades nacionales e internacionales.

La nueva cámara permitirá incorporar empresas y organismos de ciudades que mantienen un vínculo permanente con Mar del Plata, entre ellas Balcarce, Tandil, Miramar y Necochea, con el propósito de conformar una red integrada de destinos turísticos del sudeste bonaerense.

Entre las primeras incorporaciones se destaca el Museo y Fundación Fangio de Balcarce, mientras que ya se iniciaron contactos con otras instituciones para sumarse al trabajo conjunto.

“La regionalización es un paso natural en la evolución del sector”, remarcaron desde la entidad, que proyecta posicionar al sudeste bonaerense como un polo estratégico para el turismo y los congresos del país.