No fue un viernes sencillo para los organizadores del festival de este sábado en el Club Cadetes de San Martín y mucho menos para el protagonista del combate de fondo, Carlos Vivas.

“Charly” tenía que superar el pesaje este mediodía para lo que sería su segunda presentación en el campo profesional. Delante tendría a Franco “Veneno” Córdoba oriundo de Tres Arroyos pero que representa a Necochea Box. Sin embargo, a último momento mientras lo esperaban para hacer la ceremonia oficial de pesos, informó que no vendría a Mar del Plata.

Rápidamente la organización a cargo de M&M Producciones se movió para encontrar su reemplazante y que pueda pelear de todas maneras. Lo había conseguido de la vecina localidad de Tandil, pero finalmente declinó la idea y por la tarde, Vivas se quedó sin pelear.

Más allá de esa frustración el festival sigue en pie y las grandes protagonistas serán las peleas amateurs. Hay programadas 16 en total, con varios gimnasios de la ciudad diciendo presente pero también algunos boxeadores de la zona. Incluso en la penúltima pelea del cronograma se pondrá en juego el Cinturón Campeones del Sudeste en la cruce que protagonizarán Micaela Aguilar y Abigail Lorenzo.

El pesaje de todos estos combates será el mismo sábado desde las 15 en el propio Club Cadetes donde comenzará la acción desde las 20 con las peleas programadas, pero ya desde las 17 habrá algunas exhibiciones para disfrutar.

La entrada general para el evento es de 3.000 pesos.

Cronograma Cadetes - 11 de mayo 2024

1. Bautista Villar (Mitre) vs Ezequiel Moyano (Ruiz)

2. Axel Estanley (FB Mdq) vs Luis Retamoso (Aguilar)

3. Kevin Diz (Mitre) vs Diego Huichal (Gallos)

4. Ezequiel Decima (Imperio) vs Teo Pegorado (Maldonado)

5. Gerónimo Obraian (Ruiz) vs Bautista Pose (Alvarado)

6. Jeremías Villarreal (Mitre) vs Nazareno Rodríguez (Gallos)

7. Leonardo Sánchez (Imperio) vs Javier Roldan (Sarro)

8. Franco Acosta (Rambla) vs Santiago Quinteros (Alvarado)

9. Nestor Ávila (Monkey) vs Leo Castro (Ruiz)

10. Dylan Ludueña (Maldonado) vs Diego Barrios (Sarro)

11. Bruno Vallejos (Monkey) vs Santiago Martínez

12. Daira González (Rambla) vs Sheila Nadina (Sosa)

13. Matías Pieres (Monkey) vs Kevin Gonzálvez (Ruiz)

14. Ayelén Suárez (Sosa) vs Gigi García (Sarro)

15. Micaela Aguilar (Aguilar) vs Abigail Lorenzo (Meneses) - Titulo Campeones del Sudeste

16. Máximo Décima (Monkey) vs Jesús Almirón (Meneses)