Esta ley se sanciona bajo la gestión de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) y Laura Lali García (vicepresidente).

La nueva legislación fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia, y regulariza los aportes jubilatorios de empleados de casinos.

La misma permite crear un Régimen de Regularización de Aportes del Personal del Instituto Provincial de Lotería y Casinos para que los trabajadores puedan pagar los aportes que no se hicieron durante el invierno de los años en los que solo trabajaron en la temporada de verano.

Solo se puede regularizar un máximo de 60 meses, de manera anticipada antes de acceder a la jubilación. O bien una vez jubilado, esos meses donde no cuentan con aportes se descontarán del haber.

La ley contó con el acompañamiento del Instituto de Previsión Social (IPS).

Más de 300 trabajadores serán beneficiados y podrán acceder a este derecho.