El próximo miércoles 19 a las 15:00 el Programa Reanimemos de la Secretaría de Salud municipal llevará adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La actividad se desarrollará en el SUM del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) -Pehuajó 250- y será abierta al público sin necesidad de inscripción previa.

Esta propuesta forma parte de una política pública que busca acercar herramientas de emergencia a la comunidad. El curso está orientado a brindar conocimientos sobre atención primaria ante un paro cardiorrespiratorio, con el objetivo de prevenir muertes evitables de origen cardiovascular y fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de actuar rápidamente.

La capacitación se dictará bajo modalidad teórico-práctica. Comenzará con una presentación general y continuará con la descripción y ejecución de la maniobra de RCP. La fase práctica se organizará en estaciones de trabajo, cada una a cargo de un instructor, donde los participantes podrán realizar maniobras sobre muñecos de simulación y aprender el uso correcto del Desfibrilador Externo Automático (DEA) mediante ejercicios en simuladores.

Para garantizar una experiencia adecuada en el módulo práctico, se admitirán hasta 30 personas. Al finalizar, se entregará certificado de asistencia.

Desde el Programa Reanimemos se vienen desarrollando capacitaciones en escuelas, jardines de infantes, centros de salud, sociedades de fomento, clubes barriales y universidades. “El 70% de los episodios de muerte súbita ocurren fuera del ámbito hospitalario -en el hogar, el trabajo, clubes o espacios públicos-, por eso es fundamental formar a la comunidad como primer eslabón de respuesta ante este tipo de emergencias”, destacaron desde la Secretaría de Salud.

Las instituciones públicas interesadas en coordinar encuentros similares pueden hacerlo ingresando en el sitio oficial del Municipio: www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.