El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 2 de septiembre en Mar del Plata una jornada con cielo algo nublado por la mañana, que irá tornándose mayormente nublado hacia la tarde y parcialmente nublado en la noche.

La temperatura mínima será de 5°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, lo que mantendrá un ambiente fresco durante todo el día.

No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% en todas las franjas horarias.

El viento soplará del noroeste, con intensidades entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, descendiendo levemente hacia la noche, cuando se ubicará entre 7 y 12 km/h.

