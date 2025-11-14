Mar del Plata tendrá este viernes 14 de noviembre una jornada marcada por el calor y el cielo parcialmente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La ciudad registrará una mínima de 11°C y una máxima que trepará hasta los 30°C, configurando uno de los días más cálidos de la semana. No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

El viento será un factor a tener en cuenta. Soplará desde el noroeste con intensidades de 32 a 41 km/h durante gran parte del día, y se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h por la mañana, disminuyendo levemente hacia la noche.

En resumen, será un viernes cálido, ventoso y sin precipitaciones, ideal para actividades al aire libre pero con precaución por las ráfagas.

